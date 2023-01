In un video del 1993 uno sbigottito Kurt Cobain, intervistato insieme agli altri membri dei Nirvana, si è stupito dell’elevato costo dei biglietti dei concerti della popstar statunitense, allora impegnata nel tour The Girlie Show per promuovere l’album Erotica. La notizia è rimersa nei giorni delle polemiche per gli esorbitanti costi del The Celebration Tour, che si snoderà nel corso dell'anno tra Stati Uniti ed Europa

“Madonna fa pagare 50 dollari?”. In un video del 1993 uno sbigottito Kurt Cobain, intervistato insieme agli altri membri dei Nirvana, si è stupito dell’elevato costo dei biglietti dei concerti della popstar statunitense, allora impegnata nel tour The Girlie Show per promuovere l’album Erotica. Chissà come avrebbe reagito oggi di fronte ai prezzi del The Celebration Tour, che partirà il 15 luglio da Vancouver, attraverserà gli Stati Uniti e si concluderà in Europa il 1º dicembre. Il prezzo per assistere ai live delle tappe italiane, che si svolgeranno al Mediolanum Forum di Milano il 23 e, con l’aggiunta di una nuova data, il 25 novembre, va infatti dai 46 euro del settore con visione limitata ai 287,50 euro del parterre, senza contare i prezzi ancora più elevati dei pacchetti deluxe che offrono benefit.