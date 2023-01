Jennifer Lopez, il matrimonio tra l'ex Marc Anthony e Nadia Ferreira

Il cantante ha dovuto aspettare l’ok della ex-moglie per sposare la nuova compagna, conosciuta a maggio 2022 Condividi

Per Marc Anthony, Jennifer Lopez è definitivamente il passato. Il cantante e attore americano ha sposato nel weekend Nadia Ferreira con una cerimonia che da molti è stata definita "spassosa". La festa è stata in grande stile per la coppia, che ha deciso di invitare tantissimi amici per renderli partecipi della loro gioia. Inevitabilmente, molti di loro appartengono all'industria musicale e dell'intrattenimento. Il loro può essere definito quasi un matrimonio lampo: Marc Anthony e Nadia Ferreira si sono conosciuti lo scorso maggio e in meno di un anno sono convolati a nozze a Miami, dove è stato lo stesso sindaco della città a officiare la cerimonia civile.

La festa di matrimonio a Miami approfondimento Jennifer Lopez mamma orgogliosa: la figlia ha pubblicato il suo libro La festa è stata una vera e propria sfilata di vip con nomi di grande richiamo internazionale. Tra i tanti, per esempio, si possono menzionare David Beckham, Salma Hayek, Lin Manuel Miranda, Daddy Yankee, Maluma, Marco Antonio Solis, Luis Fonsi. Ma sono solo una minima parte dei tantissimi invitati che fino all’alba hanno ballato e si sono divertiti. Con questo parterre di ospiti, molti dei quali legati al mondo musicale, la festa si è inevitabilmente trasformata in un concerto stratosferico che ha animato le lunghe ore del party, che si è tenuto in una lussuosa e blindatissima villa sulle colline di Miami.

I rapporti con Jennifer Lopez GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip Per quanto Jennifer Lopez appartenga ormai al passato, è innegabile che tra loro continuerà a esserci sempre un fortissimo legame derivante dai gemelli che la coppia ha avuto a New York nel 2008. Un elemento non trascurabile, come si evince dalle indiscrezioni che arrivano dagli Stati Uniti. Infatti, nonostante Jennifer Lopez sia ormai sposata e felice con Ben Affleck, non ha accettato di buon grado che il padre dei suoi figli si sposasse con una donna conosciuta poco più di sei mesi prima. Temeva che questo influenzasse la serenità dei bambini, tanto che prima di appoggiare questa decisione ci sono stati degli incontri con Nadia Ferreira, durante i quali Jennifer Lopez si è accertata del feeling dei figli con la donna dell’ex marito. Rassicurata in tal senso, J-Lo ha dato l’ok ma non era presente alla cerimonia.

