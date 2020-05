Jennifer Lopez mamma orgogliosa: la figlia ha pubblicato il suo libro

A solo 12 anni, la figlia di Jennifer Lopez e di Marc Anthony ha raggiunto un piccolo traguardo: le sue preghierine sono state raccolte in un libro, “Lord Help Me”, in uscita il 29 settembre 2020 in doppia lingua (inglese e spagnolo).

Orgogliosissima la mamma, che ha dedicato alla bimba un post su Instagram.

Jennifer Lopez, l'orgoglio per Emme

“Sono così orgogliosa della mia piccola noce di cocco. Emme ha scelto di condividere le preghierine che dice ogni giorno nel suo primo libro, Lord Help Me (Signore aiutami). Il libro darà alle famiglie la possibilità di abbracciare il potere e la pace della fede quotidiana. Non uscirà fino al 29/9, ma potete preordinarlo in bio”: con queste parole Jennifer Lopez fa in complimenti ad Emme, la bimba 12enne avuta dall’ex marito Marc Anthony.

La casa editrice, Crown Books for Young Readers, aveva dato la notizia già qualche giorno fa. Secondo il comunicato stampa, il libro sarebbe ispirato dalla personale esperienza di Emme con le preghiere. Dopo aver appreso a scuola la condizione della fauna selvatica, in via di estinzione e minacciata, la bambina ha cominciato a pregare Dio per chiedere aiuto. «A scuola ho imparato a conoscere i bradipi, e ho saputo come stanno affrontando l'estinzione, quindi ho iniziato a pregare per loro nelle mie preghiere notturne. Ho scritto questo libro per aiutare a raccogliere fondi per salvare gli animali in pericolo, ma anche per spiegare agli altri bambini come pregare e chiedere aiuto, due cose che a me danno molto conforto» ha spiegato la figlia di J.Lo.