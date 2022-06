Grammy 2023, svelate le nuove categorie

La Recording Academy, società organizzatrice dei Grammy Award, ha annunciato che dal 2023 saranno assegnati cinque nuovi premi in altrettante categorie, oltre a un premio speciale assegnato a parte per la Miglior canzone per il cambiamento sociale

Nel 2023 si terrà la 65ª edizione dei Grammy Award, il più prestigioso riconoscimento in ambito musicale, tanto da essere paragonato ai Premi Oscar del cinema. Nella giornata di giovedì 9 giugno la Recording Academy, organizzatrice dell’evento, ha annunciato che dal prossimo anno i Grammy Award assegneranno altri premi rispetto a quelli già esistenti. Le categorie si suddividono in Cantautore dell’anno non classico, Miglior performance di musica alternativa, Miglior performance americana, Miglior colonna sonora per videogiochi e altri media interattivi e Miglior album di poesie di parole parlate. Inoltre, indetto anche uno speciale premio per la Miglior canzone per il cambiamento sociale.