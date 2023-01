Paris Hilton arriva in libreria, annunciato il libro sulla sua vita

Paris The Memoir è il libro che svelerà lati inediti dell’imprenditrice, modella e cantante. Paris Hilton ha annunciato l’uscita del suo libro parlando dell’importanza di questo lavoro.

paris hilton: “c’è molto di più nel mio viaggio personale”

Paris Hilton ha condiviso la copertina del libro sul profilo Twitter mostrando anche alcune immagini della sua vita. La voce di Stars Are Blind ha scritto: “Questo libro rivela alcune delle mie esperienze più personali che non ho mai raccontato prima. Crescendo sotto i riflettori, tutti pensano di sapere tutto di me ma la verità è che c’è molto di più nel mio viaggio personale di quello che sembri”.