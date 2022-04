Paris Hilton, video virale del bodyguard che la insegue al Coachella

Il video col bodyguard

approfondimento

Coachella 2022, 10 outfit per chi va al Festival o a un party a tema

I due fine settimana di concerti del Coachella Festival sono stati oggetto di osservazione da parte degli appassionati di celebrity e gossip, intenti ad occuparsi degli ospiti vip del mega evento live, le cui apparizioni sono state in qualche caso più rilevanti delle varie performance musicali in corso sui palchi.

Paris Hilton, da vera party girl, non poteva mancare nel folto parterre di volti noti che ha affollato i prati della kermesse californiana e la sua presenza non è passata inosservata per ben più di una ragione. Perfettamente abbigliata da festival, con un look caratterizzato da un long dress bianco in pizzo trasparente con dettagli di frange sulle maniche, capelli sciolti, coroncina sul capo e zainetto, per affrontare le lunghe ore di concerto all'aperto, l'ereditiera si è buttata nella mischia ballando al tramonto tra la folla incurante del suo bodyguard, incaricato di non perderla d'occhio, con discrezione, come prevede il suo mestiere.