Paris Hilton è diventata mamma, la foto con il figlio mano nella mano

Paris Hilton e Carter Reum hanno dato il benvenuto al loro primogenito. L’imprenditrice, modella, cantante e DJ ha annunciato la nascita del figlio, tramite maternità surrogata, come riportato dal magazine People .

paris hilton: “i nostri cuori esplodono d’amore"

Fiocco azzurro in casa Hilton, la voce di Stars Are Blind è diventata mamma. È il 2007 quando Paris Hilton, Britney Spears e Lindsay Lohan conquistano le copertine dei magazine di tutto il mondo, a distanza di circa quindici anni il cerchio sembra essersi chiuso. Gli ultimi mesi hanno segnato l’inizio di un nuovo capitolo per le tre celebrity: dalla ritrovata libertà della Principessa del Pop al ritorno sul set di Lindsay Lohan fino alla maternità di Paris Hilton.