David Beckham collaborerà come designer con Hugo Boss

Spettacolo

Victoria Beckham, gli ospiti del party esclusivo per i 50 anni. FOTO

Divi del cinema, top model e volti del mondo della moda, conduttori radiofonici e televisivi e, naturalmente, stelle della musica e del calcio di ieri e di oggi. Le celebrazioni per l'importante compleanno della stilista ed ex Posh Spice non hanno tradito le attese e sono state all'insegna del glamour assoluto. Dress code rigoroso per gli invitati: uomini in smoking, donne in creazioni firmate Victoria Beckham. Ecco gli scatti rubati all'ingresso e all'uscita dell'Oswald's Club A cura di Vittoria Romagnuolo

Victoria Beckham ha celebrato in gran stile il suo cinquantesimo compleanno per il quale ha ricevuto gli auguri lo scorso 17 aprile. La stilista ed ex Spice Girls ha convocato familiari e amici all'Oswald's Club, noto club privato nel cuore della City, a Mayfair, per una grande festa, un party ricco di celebrità a cui è arrivata con un elegante abito verde menta disegnato da lei stessa. La neo-cinquantenne continua a camminare con le stampelle in attesa di guarire dall'infortunio al piede dello scorso febbraio

La partecipazione della stampa al party esclusivo è stata limitata alla possibilità di scattare foto dell'arrivo e dell'uscita delle star all'Oswald's Club. Gli scatti di Victoria aggrappata sulle spalle del marito David Beckham a fine festa hanno fatto il giro della rete. L'ex stella del calcio inglese, da vero gentiluomo, ha scortato la moglie fino alla macchina, per non farla camminare sul piede rotto. Inoltre, le ha offerto la sua giacca per proteggerla dal freddo