I Simpson: Il film 2, forse potrebbe essere in lavorazione

Si sono riaccese voci insistenti su un possibile sequel de "I Simpson - Il film”. I rumors hanno ripreso vigore dopo che il co-creatore James L. Brooks e la 20th Century Fox hanno deciso di collaborare nuovamente. The InSneider ha fatto sapere che la 20th Century Fox ha approvato il prossimo film di James L. Brooks, "Ella McKay", e ha aggiunto che questo potrebbe essere parte di un accordo che vedrà il ritorno di Brooks per una nuova avventura cinematografica di Homer e famiglia



Si sono riaccese voci insistenti su un possibile sequel de I Simpson - Il film. I rumors hanno ripreso vigore dopo che il co-creatore James L. Brooks e la 20th Century Fox hanno deciso di collaborare nuovamente. The InSneider ha fatto sapere che la 20th Century Fox ha approvato il prossimo film di James L. Brooks, intitolato Ella McKay, e ha aggiunto che questo potrebbe essere parte di un accordo che vedrà il ritorno di Brooks per una nuova avventura cinematografica di Homer e famiglia.



Ricordiamo che Brooks ha creato I Simpson insieme a Matt Groening. Entrambi facevano parte del team di sceneggiatori che ha firmato l'adattamento cinematografico del 2007, il primo film legato alla serie animata forse più celebre della storia del piccolo schermo (togliamo pure il forse...). Quel film ha riscosso uno strepitoso successo e adesso si attende il bis, con un secondo atto che si spera non sarà da meno, ipotizzando che dopo Ella McKay Brooks riunirà il team di sceneggiatori de I Simpson - Il film, che includeva lui stesso, Groening, Al Jean, Mike Scully, Richard Sakai e altri, per lavorare al secondo capitolo.



Distribuito dalla 20th Century Fox, I Simpson - Il film è uno dei film d'animazione di maggior incasso di tutti i tempi, secondo solo a Il Re Leone al momento della sua uscita nel 2007. La pellicola ha incassato circa 530 milioni di dollari con un budget di circa 75 milioni e ha ricevuto numerose nomination, incluso un Golden Globe per il Miglior Film d'Animazione. La sinossi de I Simpson - Il film è: "Dopo che Homer inquina l'approvvigionamento d'acqua della città, Springfield viene racchiusa in una gigantesca cupola dall'EPA e i Simpson sono dichiarati fuggitivi".



Una vera e propria star: James L. Brooks

James L. Brooks è uno sceneggiatore, produttore e regista vincitore di un premio Oscar. I suoi Voglia di tenerezza, per il quale ha ricevuto 3 Oscar nel 1984, e Qualcosa è cambiato, 2 Oscar e 5 nomination nel 1998, e poi il pluripremiato I Simpson hanno reso James L. famoso almeno tanto quanto il suo omonimo, a livello di cognome, Mel…

Il cast del suo prossimo film, intitolato Ella McKay, sarà stellare, con Emma Mackey (Barbie) come protagonista. E la protagonista è in ottima compagnia: il resto del cast include Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Kumail Nanjiani, Spike Fearn, Albert Brooks e la giovane star Ayo Edebiri. approfondimento Il papà de I Simpson James L. Brooks compie 80 anni. Auguri!

Per adesso però un sequel del film de I Simpson non è certo

Come sottolinea The InSneider, però, ogni collegamento tra Ella McKay e I Simpson è ancora solamente una voce, benché questo rumor stia diventando sempre più grosso, effetto valanga insomma.

Yeardley Smith, la doppiatrice del personaggio di Lisa Simpson nella versione originale della serie animata, ha accennato a un possibile sequel, dichiarando nel 2022 quanto segue: "Penso che ci sarà un altro film de I Simpson, quindi ecco il vostro clickbait", ha detto. "Non ho idea di quando. Dirò che uno dei problemi è… uno spettacolo molto impegnativo dietro le quinte... sottrarre qualsiasi gruppo di attori per impegnarsi praticamente in un altro lavoro a tempo pieno e scrivere e animare un film a lunghezza intera è insostenibile al momento. Ma questo non... è solo oggi. Credo davvero che ci sarà un I Simpson - Il film 2”. approfondimento I Simpson, lo showrunner: “Lisa potrebbe essere gay in futuro”