Ultimo diventà papà: l'annuncio all'Olimpico. VIDEO

La storia con Jacqueline Luna

Niccolò Moriconi e Jacqueline Luna di Giacomo sono una coppia da tre anni. Si sono conosciuti su Instagram durante la pandemia di Covid-19, poi si sono visti, e non si sono più lasciati. Ultimo era reduce da una lunga storia con Federica Lalli ma, quello con Jacqueline, è stato un vero e proprio colpo di fulmine. A marzo del 2021 hanno ufficializzato su Instagram la loro storia, poi sono arrivate le canzoni dedicate: Quel fino che ci unisce, Altrove.

"Non potremmo essere più diversi, eppure c'è qualcosa di così simile che ci accomuma e ci unisce... Non ho ancora capito cosa sia... Spero non basti una vita": queste le parole che, qualche mese fa, il cantante scriveva su Instagram.

Oggi, quel "qualcosa" è diventato ancora più grande. Ultimo e Jacqueline diventeranno genitori, e non potrebbero essere più felici.

Chi è Jacqueline Luna Di Giacomo

Romana classe 2000, Jacqueline Luna Di Giacomo è la secondogenita della cantante e showgirl Heather Parisi (che ha avuto la sua prima figlia, Rebecca Jewel, che oggi vive a Madrid, con Giorgio Manenti, poi i due gemelli Elizabeth e Dylan dal matrimonio con l’imprenditore Umberto Maria Anzolin). Il suo rapporto con la mamma, che ora vive ad Hong Kong col marito e i due figli gemelli, non sarebbe però idilliaco. Spesso le due si sono lanciate frecciatine a mezzo social, con Luna che accusa Heather di non essere presente nella sua vita, e Heather che accusa Luna di utilizzare i social "per qualche like". Ciò che è certo è che, per tre anni, anche Jacqueline ha vissuto ad Hong Kong. Poi, nel 2013, è tornata in Italia, dove ha cominciato a fare la spola tra Roma e Los Angeles per studiare recitazione.