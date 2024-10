Ultimo annuncia una nuova data per il tour 2025

Il 13 luglio 2025, il cantante dei record si esibirà ancora una volta in quello stadio che per lui è casa. Così, a 28 anni, Ultimo diventa l'artista più giovane con dieci live all'Olimpico

Del resto, Ultimo e Roma sono indissolubilmente legati. Nella Capitale, il cantautore - prossimo a diventare papà - si è esibito con 7 date sold-out all'Olimpico. Fino ad oggi. E ha tenuto uno spettacolare live al Circo Massimo . E poco importa se, con Jacqueline Luna, vive ormai da tempo negli Stati Uniti. Sarà sempre Roma, la sua casa. Tanto che, il sindaco Roberto Gualtieri e il Municipio IV della Capitale, hanno intitolato a suo nome (" Parchetto di Ultimo ") un'area di San Basilio in cui è cresciuto, oggi meta di pellegrinaggio e ricolma di frasi e di dediche.

Riesce a mandare sold-out ogni concerto in poche ore, Ultimo . Talvolta in pochi minuti. Così, per accontentare i suoi (tantissimi) fan, il cantate romano ha deciso di aggiungere una data allo Stadio Olimpico : il 13 luglio 2025 .

L'annuncio della terza data

"Nuova data a Roma per l’anno prossimo", ha scritto Ultimo su Instagram, annunciando la data del 13 luglio 2025. "È il mio DECIMO (!!) Stadio Olimpico e solo dirlo mi fa sentire una grande responsabilità e immensa gratitudine nei confronti della mia città. È il terzo anno consecutivo in cui suono tre volte d’estate in questo posto magico".



"Andiamo avanti… Insieme… Rimangono gli ultimi biglietti per tutte le altre date del tour. Sarà un altro immenso viaggio. Non vedo l’ora di rivedervi… Alle prove, sotto gli alberghi, sotto il palco, per strada… Ovunque, purché sia altrove"; ha concluso il cantautore.

I biglietti per la nuova data allo Stadio Olimpico saranno in vendita dalle 14.00 di mercoledì 16 ottobre.