Covid, Schwarzenegger riceve il vaccino. VIDEO

“Fate come me, se volete vivere”. L’ex Governatore della California ed ex attore Arnold Schwarzenegger ha voluto testimoniare a suo modo l’importanza della vaccinazione contro il Covid- 19 (SPECIALE VACCINI SKY TG24). A bordo della sua macchina e munito di mascherina, si è fatto riprendere durante la somministrazione del vaccino e ha ripetutamente ringraziato l’infermiera che gli stava facendo la puntura, invitando tutti a fare la stessa cosa. “Oggi è un grande giorno, ha detto, non sono mai stato più felice”. Pubblicato sul suo account Twitter il video di pochi secondi ha raccolto milioni di visualizzazioni e rientra nell’impegno e nella campagna di sensibilizzazione a cui stanno aderendo anche spontaneamente molte celebrità per invitare i cittadini statunitensi non solo a vaccinarsi ma anche a non abbassare la guardia contro la pandemia.