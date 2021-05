Arnold Schwarzenegger sarà il protagonista di una nuova serie Netflix

I fan di Arnold Schwarzenegger potranno apprezzarlo nuovamente in azione. Stavolta, però, il celebre attore non troverà spazio al cinema, bensì sul piccolo schermo. Sarà infatti il protagonista di una nuova serie Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW.

Un progetto che prevede otto episodi, della durata di 1 ora l’uno. Si hanno pochissime informazioni in merito, se non che lo show sarà ambientato nel mondo dello spionaggio. Arnold Schwarzenegger sarà totalmente coinvolto nel progetto. Non soltanto interprete ma anche produttore. Per il momento le informazioni sono così scarne da non poter proporre neanche un titolo ufficiale.

È stato rivelato, però, come al fianco di Schwarzenegger ci sarà l’attrice Monica Barbaro, presente anche nell’atteso “Top Gun: Maverick” con Tom Cruise.

Arnold Schwarzenegger in TV, cosa sappiamo

La serie è stata creata da Nick Santora (“Jack Reacher”) e mira a raccontare un particolare rapporto padre-figlia. Arnold Schwarzenegger e Monica Barbaro sono i protagonisti e scoprono che la loro vita si è basata su una enorme bugia per tantissimi anni.

In qualche modo la verità sulla loro attività viene fuori. Entrambi hanno lavorato in assoluto segreto per la CIA, custodendo quest’informazione a ogni costo, tenendone all’oscuro l’altra persona. Di colpo padre e figlia si ritrovano a guardarsi con occhi ben diversi, costretti a collaborare come partner. Il contesto del mondo delle spie offrirà alla serie un tono action costante, ben mescolato all’umorismo. A ciò, però, si aggiungerà un’analisi su temi universali come i legami in famiglia.

In merito al progetto si è espresso lo stesso Schwarzenegger: “I fan di tutto il mondo mi hanno chiesto per anni un’esperienza di questo tipo. Qualcosa di folle. Ora finalmente l’avranno. Sono entusiasta di poter iniziare a lavorare allo show con Nick, Monica e l’intero team”.