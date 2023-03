Oscar e controversie, i premi più discussi di sempre

12/15 ©Webphoto

1983 – Agli Academy Awards del 1983 Steven Spielberg si presenta candidato come miglior regista per E.T, in gara anche in altre otto categorie, tra cui Miglior Film. La pellicola vincerà per la colonna sonora, gli effetti speciali, il sound e il montaggio sonoro. A spuntarla come film dell’anno fu Ghandi, di Richard Attenborough. La mancata vittoria di Spielberg per il cult sull’alieno più famoso nella storia del cinema non è ancora andata giù a tutti