Joe Pesci è tra gli attori più famosi di Hollywood, icona del cinema degli anni ’80 e ‘90. Di origini italiane, è nato il 9 febbraio 1943 a Newark. A dare una svolta alla sua carriera è stato l’incontro con Martin Scorsese e Robert De Niro: l’hanno voluto in film di successo che lo hanno reso celebre nel mondo. Tanti i suoi ruoli cult: da Joey LaMotta in Toro Scatenato a Tommy DeVito in Quei Bravi Ragazzi (per cui ha vinto l’Oscar), da Harry Lime in Mamma, ho perso l'aereo a Russell Bufalino in The Irishman. Per celebrare i suoi 80 anni, ecco i suoi film più belli

