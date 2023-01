Sharon Stone, Robert De Niro e Joe Pesci sono co-star "non misogine"

Sharon Stone , che ha lavorato per decenni con i più famosi attori di Hollywood, ha svelato l' atteggiamento misogino di molti colleghi uomini, con due sole eccezioni : Robert De Niro e Joe Pesci , conosciuti sul set del film di Martin Scorsese del 1995 Casinò. “Ho lavorato con alcune grandi star che parlavano ad alta voce durante il mio primo piano, dicendomi che cosa fare” ha raccontato l’attrice a Variety. “Semplicemente non mi ascoltavano, e non mi permettevano di influenzare la loro performance con la mia performance. Questa non è grande recitazione. Voglio dire, capisco che sei bravo e che tutti pensano che tu sia fantastico. Ma ascoltare, essere presente in questi momenti frammentati, è davvero l’esperienza umana”.

DIVENTARE ALTRO

approfondimento

Sharon Stone, lo studio da pittrice nella sua villa di Beverly Hills

La star, che ha raccontato anche la controversa scena dell’interrogatorio di Basic Instinct e della presunta tensione sul set con Michael Douglas, ha aggiunto: “Non sono l’attrice più popolare in circolazione, perché le persone non vogliono sentire le mie, come dicono, fottute opinioni...Forse a causa della mia devozione, forse perché sono solo un po’ strana”. Recentemente, in occasione di un’esibizione in compagnia di Sam Smith al Saturday Night Live, l’attrice ha sottolineato di essere spesso scritturata per gli stessi ruoli a causa delle precedenti apparizioni in thriller erotici. “Non mi viene chiesto di interpretare questi ruoli – mi viene chiesto di togliermi i vestiti e di interpretare questi pazzi personaggi sociopatici perché ne ho interpretato uno” ha dichiarato. “Non mi viene chiesto di interpretare personaggi premurosi, sensibili. Sono una pittrice – ho due esibizioni in programma – e una cantautrice, ho avuto tre numeri uno in altre nazioni. Ma non mi toglierò mai Basic Instinct dalla testa. Sono entrata in questo mondo assomigliando a Barbie, quindi è complicato per le persone concedermi l’opportunità di essere qualcos’altro”. In un’intervista rilasciata al Guardian nel 2009, Stone aveva però dichiarato di aver condiviso una piacevole esperienza sul set di Casinò con il collega De Niro, l’attore con il quale ha cercato di lavorare per tutta la sua carriera, e il regista Scorsese: “Ricevere una pacca sulla spalla dai tuoi pari è sempre molto bello. Sai, non succede spesso”.