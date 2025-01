È uscito un nuovo video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissimo film documentario che racconta la storia di una delle band più iconiche del rock. Si tratta del primo resoconto ufficiale e autorizzato dal gruppo britannico. Sarà proiettato nelle sale italiane come evento speciale dal 27 febbraio al 5 marzo, distribuito in esclusiva da Nexo Studios, con il supporto dei media partner Radio Capital e MYmovies

È uscito nelle scorse ore il nuovo trailer ufficiale del documentario Becoming Led Zeppelin, l'attesissimo film documentaristico che racconterà la storia del mitico gruppo britannico messo a titolo.

Becoming Led Zeppelin è il primo resoconto ufficiale e autorizzato dal gruppo britannico, una pellicola dunque molto attesa dai fan. Sarà infatti un’opera che offrirà agli spettatori un'esperienza senza precedenti, sia livello visivo che sul piano emotivo.

Verrà proiettato nelle sale italiane come evento speciale dal 27 febbraio al 5 marzo, distribuito in esclusiva da Nexo Studios, con il supporto dei media partner Radio Capital e MYmovies.



Un documentario unico nel suo genere

Becoming Led Zeppelin è un documentario in formato Imax ed è un progetto cinematografico annunciato per la prima volta nel 2019.

È stato sviluppato con cura e passione per garantire che la storia del gruppo inglese fosse raccontata nel modo più autentico possibile. Dopo anni di lavoro, il risultato finale è pronto a essere condiviso con il pubblico.



Il film si distingue per la sua capacità di coniugare interviste contemporanee con i membri ancora in vita della band – Jimmy Page (chitarrista), John Paul Jones (bassista) e Robert Plant (cantante) – con preziose registrazioni d’archivio che includono conversazioni rare e inedite con il compianto John Bonham, il batterista che è scomparso tragicamente nel 1980.

Accesso agli archivi e agli stessi membri della band

Grazie all’accesso diretto ai resoconti diretti dei membri della band, ai loro archivi privati e a una collezione di filmati mai mostrati al pubblico, Becoming Led Zeppelin ricrea l’energia di un concerto live come mai prima d’ora. Prima dei grandi successi come Stairway to Heaven e della fama mondiale, c’erano quattro musicisti uniti dal loro amore per la musica.

Il documentario esplora le loro traiettorie individuali, fino all’incontro nell’estate del 1968, quando decisero di suonare insieme, cambiando per sempre le loro vite. Il loro percorso comune li porterà a conquistare l’America in un viaggio mozzafiato che culminerà nel 1970, l’anno in cui i Led Zeppelin diventeranno la band numero uno al mondo.

Il trailer, emozionante e ricco di contenuti, offre uno sguardo approfondito su momenti chiave della carriera dei Led Zeppelin, come la formazione della band nel 1968 e il tour nordamericano del 1969 (quest’ultimo è stato un evento fondamentale per il loro successo globale).



Un film che arriva dopo 12 anni dal trionfo di Celebration Day

A 12 anni dal trionfo globale di Celebration Day, che aveva attirato oltre 50.000 spettatori solo in Italia, arriva nelle sale italiane dal 27 febbraio al 5 marzo Becoming Led Zeppelin (l’elenco delle sale sarà presto disponibile sul sito ufficiale di Nexo Studios).

Diretto da Bernard MacMahon (American Epic) e co-sceneggiato insieme alla produttrice Allison McGourty, questo film è il primo documentario ufficialmente autorizzato sulla leggendaria band. Racconta in profondità la storia musicale, creativa e personale dei Led Zeppelin, intrecciando le loro testimonianze dirette con un tesoro di filmati rari e inediti delle loro esibizioni.

La ricchezza inestimabile di questa pellicola è quella di riuscire a offrire un’esperienza sensoriale unica, capace di riportare il pubblico nelle atmosfere vibranti dei primi concerti, arricchite dai racconti esclusivi e personali dei membri della band, notoriamente riservati.

Realizzare il film non è stato semplice: i registi si sono trovati a dover affrontare l’enorme sfida di reperire materiali visivi quasi inesistenti sugli esordi del gruppo, lanciandosi in una ricerca globale per scovare e restaurare filmati essenziali per narrare la loro storia.

Per il regista Bernard MacMahon, fondamentale è l’uso di Imax

Il regista del film, Bernard MacMahon, ha sottolineato l’importanza dell’uso della tecnologia Imax per immergere completamente lo spettatore nell’atmosfera unica del mondo dei Led Zeppelin.

“La potenza cinematografica dell’Imax, combinata con il suono autentico del film, crea un’esperienza visiva immersiva e trasportante, permettendo al pubblico di sentirsi lì, nelle location insieme alla band”, ha spiegato MacMahon.

La sceneggiatrice e produttrice Allison McGourty ha aggiunto: "Abbiamo trascorso cinque anni attraversando l’Atlantico alla ricerca di filmati, fotografie e registrazioni musicali rari e mai visti prima, scandagliando soffitte e scantinati. Poi abbiamo trasferito ogni pezzo di materiale con tecniche personalizzate, in modo che in Imax questi clip e musiche vecchi di 55 anni sembrassero usciti dal laboratorio ieri. Non potremmo essere più entusiasti di collaborare con Imax e Sony Pictures Classics per portare questo film sul grande schermo a tutti, non solo ai fan dei Led Zeppelin, ma anche a tutti gli amanti della musica e a chiunque cerchi una storia ispiratrice e stimolante con musica straordinaria”.

La grandezza di questo documentario, hanno quindi preannunciato il regista e la sceneggiatrice-produttrice, sta proprio nell’offrire un’opera che non solo soddisferà i fan dei Led Zeppelin, ma che sarà apprezzata da tutti gli amanti della musica e da chiunque sia alla ricerca di una storia ispiratrice accompagnata da una colonna sonora eccezionale.

Dal Festival di Venezia alle sale cinematografiche

Una prima versione preliminare di Becoming Led Zeppelin era stata presentata al Festival del Cinema di Venezia nel settembre 2021, suscitando grande entusiasmo.

Da allora il documentario non è più stato mostrato, aumentando l’attesa per la sua distribuzione ufficiale.





