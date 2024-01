7/12 ©Getty

GLI ANNI NOVANTA - Nel 1993 Page ha lavorato a un disco con David Coverdale. L’anno seguente si è riunito a Robert Plant per una performance della serie Unplugged di Mtv. Lo speciale di 90 minuti, ribattezzato Unledded, ha portato alla pubblicazione dell’album dal vivo No Quarter. Page e Plant hanno registrato nel 1998 l’album Walking into Clarksdale, contenente le canzoni vincitrici del Grammy Award Most High e Please Read the Letter. Page ha suonato la chitarra per Come With Me, canzone di Puff Daddy che campiona Kashmir dei Led Zeppelin