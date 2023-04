Anthony Hopkins danza Mambo Italiano su Instagram. VIDEO

Nel reel, Anthony Hopkins appare sullo splendido prato della sua tenuta in compagnia del suo allenatore, gallese come lui, in quella che dovrebbe essere una lezione di box. Ma per tenersi in forma e tenere giovani allo stesso tempo corpo e spirito, non c’è niente di meglio che un po’ di musica. Così, sulle note di Mambo Italiano di Dean Martin, Sir Anthony si improvvisa ballerino e trascina con sé anche l’allenatore. Due passi di danza, due pugni, due passi di danza, due pugni.

UN ATTORE IN PIENA ATTIVITÀ

“Vibrazioni domenicali con il mi allenatore gallese – scrive l’attore – Preferisco danzare che allenarmi”. E poco sotto una follower fa notare: “Per allenarsi serve un allenatore, ma per danzare serve un artista”. Artista eclettico e a tutto tondo, verrebbe da aggiungere, per un attore che non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalle scene, che nel 2022 è stato al cinema con ben due film (Armageddon Time – Il Tempo dell’Apocalisse e The Son) e che è sarà presto nei panni dell’Imperatore Vespasiano nella serie tv Those About to Die e di Sigmund Freud in Freud’s Last Session dopo aver finito di girare One Life e aver prestato la voce a Jimmy in Rebel Moon di Zack Snyder.