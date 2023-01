Those About To Die, Anthony Hopkins si unisce al cast

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Those About To Die è una serie tv ancora in fase di produzione, marchiata da Peacock. Si sa ancora poco di questo nuovo progetto, ma è stato confermato che a prendere parte al cast sarà anche Anthony Hopkins. Una notizia straordinaria per i tanti fan dell’attore, una vera colonna della cinematografia mondiale, che in questa pellicola si cimenterà in una interpretazione storica, lontana dalle sue solite parti. Infatti, Those About To Die sarà ambientato nell’antica Roma e, più precisamente, si concentrerà sul mondo parallelo dei gladiatori, schiavi al servizio del divertimento del popolo, che in alcuni casi potevano ottenere la libertà.