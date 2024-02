Taylor Swift, padre accusato di aver aggredito un fotografo a Sydney

La polizia australiana ha aperto un’inchiesta sulla presunta aggressione che il padre di Taylor Swift avrebbe commesso ai danni di un paparazzo a Sydney, a poche ore dalla conclusione dell’Eras Tour in Australia. Secondo le accuse il 27 febbraio, intorno alle due e mezza del mattino, Scott Swift, 71 anni, avrebbe preso a pugni Ben McDonald, 51 anni, al molo di Neutral Bay. Il fotografo ha raccontato al Guardian Australia che la popstar e il suo entourage stavano partecipando ad una festa in barca per celebrare lo spettacolo finale della tournée australiana. Una volta scesa dallo yacht, Taylor Swift ha camminato lungo il molo circondata dalla sicurezza che, secondo la ricostruzione di McDonald, gli avrebbe sospinto gli ombrelli in faccia e contro la macchina fotografica. Il paparazzo ha anche sostenuto di essere stato colpito da un uomo che si è poi allontanato in macchina con la cantante. “Sul momento non ho realizzato che fosse suo padre”, ha detto. Come riportato dai media locali, ha aggiunto: “Non so cosa abbia scatenato la sua reazione. Probabilmente, per qualche ragione, ha sentito il bisogno di difendere la figlia”. La polizia ha specificato che McDonald non ha avuto necessità di ricevere cure mediche. "Faccio questo lavoro da 23 anni", ha detto il fotografo alla Bbc, "e non mi sono mai trovato in una situazione in cui qualcuno mi ha colpito sulle labbra".