Taylor Swift ha rivelato il significato dei brani del nuovo album

Tra le canzoni discusse anche Florida!!! in collaborazione con Florence and the Machine. Taylor Swift ( FOTO ): “Quando le persone commettono questi crimini, dove vanno immediatamente per lasciare la città e scappare? Vanno in Florida. Cercano di reinventarsi, avere una nuova identità. mescolarsi. Quando una storia finisce e tu stai male, c’è una parte di dite che pensa ‘Voglio un nome nuovo. Voglio una vita nuova. Non voglio che nessuno sappia dove sia stato o che mi conosca”’.

L’artista ha poi parlato della canzone Who's Afraid of Little Old Me? rivelando di averla scritta in solitudine: “Da sola, seduta al pianoforte in uno di quei momenti in cui mi sentivo amareggiata per tutte le cose che facciamo ai nostri artisti come società e cultura. C’è molto su questo tema in The Tortured Poets Department. Cosa facciamo ai nostri scrittori, artisti e creativi? Gli facciamo attraversare l’inferno. Guardiamo cosa creano e poi li giudichiamo. Amiamo guardare gli artisti soffrire”.