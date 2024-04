Taylor Swift, Tortured Poets Department album più scaricato in 24 ore

L'artista americana continua a macinare record, superando ancora una volta se stessa. Il nuovo disco, uscito il 19 aprile, ha totalizzato 220 milioni di download in un solo giorno

Un giorno. Tanto è bastato al nuovo album di Taylor Swift per aggiungere un nuovo record al già nutritissimo palmares della sua autrice. Nel giro delle sue prime 24 ore di vita, The Tortured Poets Department è diventato l'album più scaricto di sempre su Spotify in un solo giorno. La notizia è stata data dalla stessa piattaforma di streaming.

Numeri da capogiro E non solo: The Tortured Poets Department, uscito la notte del 19 aprile, ha anche reso Taylor Swift l'artista più ascoltata in un solo giorno nella storia di Spotify. I numeri del disco, che è un doppio ed è l'undicesimo album in studio per l'artista americana, sono impressionanti: oltre 200 milioni di download in 24 ore. leggi anche Taylor Swift ha battuto il record di Elvis Presley