Taylor Swift ha battuto il record di Elvis Presley

La popstar oggi più amata delle sette note, dopo essere approdata al primo posto della classifica di Billboard alla fine del 2023 con 1989 (Taylor Version) per oltre 67 settimane, ha quindi battuto il leggendario “re del rock”. Tuttavia a staccare la cantautrice (e attrice) statunitense di molto per arrivare al primato assoluto restano comunque i Beatles: gli album del mitico gruppo di Liverpool sono stati Number One per ben 132 settimane.



Taylor Swift detiene anche il record per il maggior numero di album che hanno debuttato al primo posto consecutivamente: sono in tutto 13, questo grazie alla scelta di registrare nuovamente e rapidamente tutta la propria musica dopo che l'ex manager Scooter Braun ha acquistato la sua vecchia etichetta discografica, Big Machine Records, con conseguenti diritti d'autore sulle registrazioni originali.

Nel luglio 2023, quando la musicista dei record ha pubblicato Speak Now (Taylor Version), ha battuto il primato di Barbra Streisand per la cantante donna con più album Number One della storia.