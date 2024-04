Taylor Swift, Fernando Alonso risponde alla frecciatina. VIDEO

Taylor Swift avrebbe lanciato una frecciatina a Fernando Alonso nella canzone imgonnagetyouback, uno dei brani dell’ultimo album The Tortured Poets Department uscito il 19 aprile. Secondo il gossip, la popstar e il pilota di Formula 1 avrebbero avuto un flirt un anno fa. “Piccole chiacchiere, grande amore, comportarsi come se non mi interessasse quello che hai fatto, io sono un’Aston Martin che hai guidata dritta nel fosso, poi sei scappato a nasconderti”, recita il brano, che alluderebbe alla storia d’amore finita male a causa di un comportamento scorretto del pilota spagnolo dell’Aston Martin. Il vincitore del titolo mondiale con la Renault nel 2005 e nel 2006 e l’ex pilota Ferrari dal 2010 al 2014 ha presto replicato in un video pubblicato proprio sull’account ufficiale TikTok di Aston Martin. Il pilota, un tablet in mano e la canzone incriminata in sottofondo, alza la testa, guarda in camera e porta un dito alla bocca, come a dire: “Silenzio”. La casa automobilistica ha pubblicato anche un altro video che mostra una vettura mentre derapa proprio sulle note del brano di Taylor Swift.