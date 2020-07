Archiviato lo storico vertice di Bruxelles, il premier ha visto Mattarella e in giornata è atteso da un’informativa urgente in Parlamento: alle 12 è atteso in Senato, all 16 a Montecitorio. “Ora più forti per far ripartire il Paese, subito al lavoro”. Il presidente del Consiglio promette che sull'uso dei fondi coinvolgerà le opposizioni, e annuncia investimenti strutturali e riforme per un’Italia più verde, digitale, innovativa, sostenibile e inclusiva

Dopo lo storico Consiglio europeo di Bruxelles, oggi il premier Giuseppe Conte riferisce alle Camere sull’esito del vertice Ue dedicato al Recovery fund (COSA PREVEDE - COME ANDRANNO RESTITUITI I SOLDI). Il presidente del Consiglio è atteso per un’informativa urgente alle ore 12 in Senato, poi alle 16 a Montecitorio.

Conte: ora più forti per le riforme leggi anche Ue, c'è l'accordo sul Recovery Fund. Conte: tutelata dignità italiana L’Italia ha portato a casa il 28% dell'intero pacchetto europeo: 81,4 miliardi di sussidi e 127,4 miliardi di prestiti. I fondi arriveranno nel 2021, ma il 10% dei sussidi (circa 8 miliardi), come spiega il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, potranno essere anticipati e finanziare progetti avviati da febbraio 2020. Ieri, subito dopo il rientro a Roma, Conte è andato al Quirinale, per un faccia a faccia con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questi soldi, sottolinea il capo dello Stato, esprimendo a Conte "apprezzamento e soddisfazione", dovranno essere subito incanalati in interventi "efficaci". Il premier è intenzionato a non aspettare settembre, si metterà subito al lavoro per le riforme. Ieri ha già annunciato investimenti strutturali e riforme per un Paese "più verde, più digitale, più innovativo, più sostenibile, più inclusivo". Il primo atto sarà un nuovo scostamento di bilancio da circa 20 miliardi, per tamponare la crisi con nuova cassa integrazione, risorse per Comuni e scuola.

Conte apre alle opposizioni leggi anche Recovery Fund, ecco come andranno restituiti i soldi Conte è convinto di aver "difeso la dignità dell'Italia e il ruolo delle istituzioni europee". E ha promesso che sull'uso dei fondi coinvolgerà le opposizioni. Ha rilancia l'incontro finora mai avvenuto per discutere il Piano di rilancio e ha ringraziato gli esponenti del centrodestra che "hanno capito la posta in gioco”. Di fatto facendo un distinguo tra Berlusconi che promuove un "buon compromesso", Giorgia Meloni che ha "tifato Italia" ma ora dice che si poteva fare di più, e Matteo Salvini che evoca la troika, un "superMes", una "grossa fregatura".