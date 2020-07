Recovery Fund, chi sono i "Paesi frugali" e cosa chiedono

Con questo termine si indicano alcuni Stati europei che hanno una posizione di maggior contenimento del bilancio europeo. Si tratta di Paesi Bassi, Danimarca, Svezia e Austria. A questi si è successivamente unita anche la Finlandia. I leader di questi Stati si sono opposti al Recovery Fund, anche in occasione del vertice europeo partito il 17 luglio a Bruxelles, i in particolare ai trasferimenti a fondo perduto, chiedendo un ridimensionamento degli aiuti che l'Europa intende stanziare per l'emergenza coronavirus