5 marzo 2020 - Autostrade per l’Italia invia una lettera al governo per individuare una soluzione concordata e definitiva della controversia. La società propone di destinare 1,5 miliardi di euro al potenziamento della rete autostradale e alla riduzione dei pedaggi, 700 milioni per la manutenzione e ulteriori 100 milioni per la ricostruzione del ponte Morandi (oltre ai 600 milioni già previsti). Ma il governo giudica non sufficiente la proposta.