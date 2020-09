Casi Covid a scuola, la situazione regione per regione

Dopo il suono della prima campanella di lunedì 14, già diversi istituti lungo tutto il Paese si sono ritrovati a fare i conti con positività al coronavirus che riguardano gli studenti o il personale scolastico, facendo scattare tamponi a tappeto e quarantene

Dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, lungo quasi tutta l'Italia diverse scuole si trovano a fare i conti con nuovi casi di Covid-19 e di conseguenza, con isolamenti e tamponi a tappeto. Ecco quali sono, regione per regione, le nuove positività al coronavirus accertate in ambienti scolastici e quali le decisioni prese (COVID, AGGIORNAMENTI - SPECIALE - IL PODCAST SUL RIENTRO A SCUOLA).

Fvg, prof positivo ma studenti tutti negativi a Monfalcone leggi anche Scuola, sciopero 24-25 settembre. Presidi: “Rischi nuove interruzioni” I 115 ragazzi dell'Isis Michelangelo Buonarroti di Monfalcone (Gorizia) in isolamento fiduciario dopo che un docente era risultato positivo al Coronavirus, sono risultati negativi al tampone e da domani potranno tornare a scuola. Lo ha reso noto oggi con un tweet il vicegovernatore con delega alla Sanità, Riccardo Riccardi. I 115 studenti appartengono a cinque classi dell'istituto ed erano stati sottoposti, in via cautelativa, a isolamento fiduciario due giorni fa. Ieri sono cominciati i tamponi. Il caso di infezione derivava da un contatto indiretto che il professore aveva avuto con una persona proveniente dall'Est Europa. In queste ore, aggiunge la Regione, anche una studentessa dell'Isis Dante Alighieri di Gorizia è stata posta in quarantena in attesa di essere eseguire l'esame del tampone. La misura preventiva, estesa anche ai familiari della ragazza, è stata adottata dall'Azienda sanitaria dopo che la studentessa è entrata in contatto con una persona positiva che non frequenta la scuola. Sempre in Friuli, un insegnante che risiede a Manzano (Udine) e lavora in una scuola materna di Gorizia, è risultato positivo.



Veneto, bimbi isolati dopo un giorno di assenza approfondimento Primo giorno di scuola, cosa ha funzionato e cosa non è andato Il candidato presidente in Veneto per i 5 Stelle, Enrico Cappelletti, denuncia l'applicazione “confusa" in alcune scuole della regione delle norme di prevenzione per il Covid, con "bambini e famiglie in isolamento dopo un solo giorno di assenza". "Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di tante famiglie - affermano Cappelletti e la senatrice Orietta Vanin - ci preme evidenziare un problema importante che riguarda l'autodichiarazione per la riammissione a scuola dopo assenza per motivi di salute non sospetti per Covid-19. Ci sono stati casi di bambini rimandati a casa dopo un giorno per avere avuto anche un solo sintomo di quelli associati al Covid (ad esempio il raffreddore), con l'obbligo di quarantena per i piccoli e i loro genitori, in attesa dei risultati del tampone”.



Trentino Alto Adige, in quarantena 23 studenti e 3 prof a Bolzano approfondimento Rientro a scuola, cosa succede se un alunno o insegnante è positivo A Bolzano, lunedì 14 settembre, uno studente dell'istituto tecnico "Max Valier" è risultato positivo al coronavirus. I 23 compagni di classe e tre insegnanti sono in quarantena, ha detto la direttrice Barbara Willimek. Il caso sarebbe in correlazione con il focolaio in un salumificio di Chiusa.

Lombardia, quattro classi in isolamento In Lombardia, il 16 settembre, un bambino che aveva fatto il tampone il 3 settembre, il 7, l'8 e il 9, è andato comunque a scuola, in Brianza, ed è poi risultato positivo. Il 15 settembre, invece, si sono registrati i primi casi di positività tra gli alunni e gli operatori e le prime 4 classi in isolamento, a Milano. Lo ha fatto sapere l'Ats del capoluogo lombardo: "Viste le numerose richieste sul tema 'rientri a scuola' comunichiamo che sono state ricevute segnalazioni di 4 casi di tamponi positivi al Covid-19 (uno in una scuola primaria, uno in una scuola dell'infanzia, uno in un nido e uno in un nido/scuola dell'infanzia) che hanno portato all'isolamento delle classi frequentate" dai soggetti. Nel caso del nido, è stata isolata anche una educatrice.

Liguria, cluster nello Spezzino: scuole ancora chiuse approfondimento Scuole chiuse: studenti colpiti potrebbero perdere 700 euro all'anno In Liguria, il cluster della provincia di La Spezia conta quasi 800 positivi totali. Nel Comune ligure lunedì non sono riprese le scuole a causa dell'aumento dei casi di coronavirus. Toscana, finora 42 bambini positivi Sono 42 i bambini in età scolare risultati positivi al Coronavirus a seguito di tamponi richiesti a partire dal 14 settembre scorso, data di inizio dell'anno scolastico per molti istituti. E' quanto emerge dai dati in possesso della Regione Toscana. Diciotto alunni e tre maestre di una scuola elementare nel comune di Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara, sono in quarantena da lunedì 14 dopo che una bambina ha ricevuto l'esito del tampone risultato positivo. La piccola, la scorsa settimana, aveva già partecipato ad alcune lezioni prescolastiche con i suoi compagni.



Emilia-Romagna, in isolamento studenti di Rimini e di Ferrara approfondimento Autocertificazione Covid a scuola: quando e dove serve Alcuni studenti di due classi di un liceo scientifico di Rimini sono finiti in isolamento domiciliare perché, in base alle indagini epidemiologiche, hanno avuto contatti ravvicinati con un giovane di un altro istituto risultato positivo al coronavirus prima di rientrare a scuola. Gli studenti posti in quarantena hanno ricevuto la comunicazione dal Servizio di Igiene pubblica nel weekend prima dell'inizio della scuola e, come precisa l'Ausl Romagna, non si sono mai presentati in classe. Al momento, dunque, non c'è nessun caso di positività tra gli studenti del liceo. A Ferrara, un insegnante di una scuola d'infanzia è risultato positivo. Applicato il protocollo previsto in questi casi: per 14 bambini e altri due componenti del personale educatore è scattato l'isolamento domiciliare in attesa di essere sottoposti a tampone. Sardegna, 20 studenti in quarantena in provincia di Oristano Una insegnante dei corsi di recupero positiva al coronavirus e una ventina di alunni, in quarantena, in attesa di tampone. È accaduto alla scuola media di viale Sardegna a Terralba, un Comune con poco più di diecimila abitanti in provincia di Oristano. Il plesso scolastico questa mattina è stato sanificato ed è aperto. L'allarme è scattato ieri quando il dirigente scolastico è stato contattato dall'Ats che stava ricostruendo la catena dei contatti di una insegnante del progetto 'Iscola' finanziato dalla Regione, risultata positiva al Covid-19, ma asintomatica. La professoressa, che non fa parte del corpo docente della scuola, alcuni giorni fa aveva tenuto nella scuola media di viale Sardegna dei corsi per il recupero dell'apprendimento a cui avevano preso parte una ventina di ragazzi.