1/15 ©Ansa

Non solo prefabbricati, tendoni, palestre e parrocchie. Ma anche aree archeologiche. Sono alcune delle aule alternative delle scuole italiane nell'anno in cui ci saranno da tenere a bada i contagi Covid. La pandemia e la necessità di mantenere il distanziamento sociale ha obbligato Comuni e scuole ad ingegnarsi in tutti i modi per recuperare spazi idonei

Miozzo (Cts) a Sky TG24: “Scuola non è un pericolo, forse ambiente più sicuro”