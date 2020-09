Scuola, si torna in classe tra slittamenti, Dad e ingressi scaglionati

12/22 ©Ansa

La decisione riguarda il solo capoluogo e non anche la provincia. "Non tanto per la sicurezza all'interno, quanto perché nel comune di Spezia si metterebbero in movimento circa 30mila persone, in questi giorni in cui stiamo ancora lavorando per tracciare il cluster", ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in riferimento al focolaio sviluppatosi in città