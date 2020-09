Scuole chiuse: studenti colpiti potrebbero perdere 700 euro all'anno

Meno scuola, meno reddito

Per capire l'eccezionalità di questo dato, per via della lunga assenza dalle lezioni gli alunni potrebbero tornare in classe dopo essersi dimenticati circa un terzo delle conoscenze in comprensione del testo dell'ultimo anno e più della metà delle competenze matematiche.

Una situazione che non potrà che avere effetti anche sulle loro opportunità economiche future. Si sa infatti che studiare paga, e che i livelli di reddito delle persone sono fortemente legati a quanto tempo hanno dedicato allo studio durante l’infanzia e l’adolescenza.

Una ricerca della Banca Mondiale ha stimato che il Covid, in media, potrebbe far perdere agli studenti fino a quasi un anno di scuola. Una quota importante soprattutto per i paesi poveri, dove si studia per meno anni (la media globale di anni a scuola è tra i 7 e gli 8 anni) e anche per chi in Occidente decide di lasciare la scuola prima degli altri. Questo, stima sempre la Banca Mondiale, potrebbe significare in termini economici perdite di reddito tra i 350 e i 1400 dollari all'anno per ciascun studente penalizzato. In media il 5 per cento del reddito annuale. Perché? Per esempio per via delle minori opportunità di guadagno e di lavoro di cui potranno godere i futuri lavoratori oggi tra i banchi. A livello mondiale, se sommiamo tutte le perdite, il conto raggiunge circa 10mila miliardi di dollari: più di un decimo del Pil globale ogni anno. Sarebbe così messo a rischio anche l'obiettivo dell'Onu di eliminare la povertà entro il 2030.