Locatelli a Sky Tg24: "Scuola priorità, lavoriamo per tamponi rapidi"

“Far ripartire e far arrivare la scuola alla fine dell’anno scolastico nel modo più sicuro e tale da garantire la continuità è un’assoluta priorità per il Paese” ed “è evidente che la disponibilità di tamponi realizzati velocemente e con risultati forniti in giornata è un aspetto assolutamente rilevante". A dirlo, a Buongiorno, su Sky TG24, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli. "Stiamo lavorando in maniera importante e con un’attenzione decisamente spinta - ha proseguito Locatelli - sui tamponi con tempi di repertazione rapidi, che saranno antigenici e non tamponi molecolari rapidi. Si sta facendo un’attenta analisi per definire i criteri che serviranno per mettere in disponibilità i test antigenici rapidi”.