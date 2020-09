Coronavirus, Oms: "In Europa dati allarmanti". Nuove restrizioni in Gb

La Francia torna sopra i 10mila casi giornalieri. L’Organizzazione mondiale della sanità preoccupata per la riduzione della quarantena nel Paese transalpino e per i numeri in crescita nel Vecchio Continente. Stretta per pub e ristoranti in 7 aree in Inghilterra. Previste nuove restrizioni anche in Spagna

Il livello di trasmissione del coronavirus in Europa è “allarmante”. Lo sostiene l’Oms, preoccupata per la riduzione del periodo di quarantena deciso o previsto in diversi Paesi tra cui la Francia. "I dati di settembre dovrebbero servire da allarme" in Europa, dove il numero dei nuovi casi è ora superiore a quelli di marzo e aprile, secondo il direttore della sezione europea dell'Organizzazione, Hans Kluge. L'Oms esclude di raccomandare una quarantena inferiore a 14 giorni. La pandemia ha finora ucciso più di 941.000 persone in tutto il mondo e sono stati diagnosticati più di 29,9 milioni casi di Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Francia sopra i 10mila casi giornalieri approfondimento Coronavirus, la diffusione globale in una mappa animata La Francia è tornata sopra i 10mila casi giornalieri, registrandone 10.593 nelle ultime 24 ore. Lione e Nizza, dove il numero di nuovi casi è 4 volte e 3 volte superiore al "grado di allerta" di 50 casi per 100.000 abitanti, sono state inserite nella lunga lista delle zone a rischio ed entro sabato saranno decise nuove restrizioni.



Gran Bretagna, nuove restrizioni in 7 aree leggi anche Inghilterra, lockdown locali per 2 milioni di persone La Gran Bretagna conferma l'aumento giornaliero di 4mila casi. Il governo corre ai ripari davanti ai "preoccupanti" tassi di contagio e annuncia lockdown locali nel Nord-Est dell'Inghilterra che riguarderanno circa 2 milioni di persone. Dalla mezzanotte, ha spiegato il ministro della Salute, Matt Hancock entreranno in vigore restrizioni ai contatti sociali e riduzioni degli orari di apertura dei pub e dei locali pubblici in sette aree, tra cui Newcastle, Sunderland, South Tyneside e Gateshead. "I dati dicono che dobbiamo agire ora", ha detto Hancock alla Camera dei Comuni. A Sunderland l’attuale tasso di infezione è di 103 casi ogni 100.000 persone, mentre a South Tyneside, Gateshead e Newcastle le cifre sono tutte superiori a 70. Ai residenti non sarà consentito incontrare altre persone al di fuori delle loro famiglie. I ristoranti potranno offrire solo servizio al tavolo, così come i pub, che chiuderanno alle 22:00. Le autorità di Newcastle, hanno spiegato che le misure temporanee dovrebbero "evitare di ricorrere al confinamento totale". Ci sono riscontri secondo i quali “il virus si sta diffondendo più velocemente nei pub, nelle case delle persone e tra i praticanti degli sport di base".