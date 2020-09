Inghilterra, lockdown locali per 2 milioni di persone

Il giro di vite, già reintrodotto nelle settimane scorse in città come Birmingham e Leicester, è adesso esteso a diverse aree del nord-est. Per il premier si tratta di evitare una nuova chiusura totale che “manderebbe a pezzi la nostra economia”

Tornano i lockdown localizzati per quasi 2 milioni di persone nel nord-est dell'Inghilterra. Lo ha formalizzato il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, che ha esteso il giro di vite già reintrodotto nelle settimane scorse in città come Birmingham, Bolton o Leicester ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

L'aumento dei contagi

Si tratta di "una risposta immediata" alle "preoccupazioni" per il nuovo incremento dei contagi da coronavirus nella zona, ha spiegato Hancock, con tassi d'infezione locali compresi al momento fra 70 e 103 casi diagnosticati per ogni 100.000 abitanti, nettamente superiori alla media nazionale. Allontanare lo spettro, "disastroso" per l'economia, di un lockdown nazionale bis è l’obiettivo primario dell’esecutivo di Boris Johnson.

Le parole del premier Johnson

Tenere alta la guardia "è l'unico modo per far sì che il Paese possa poi godersi il Natale", ha detto Johnson in un'intervista al Sun, difendendo fra l'altro la decisione recente di reimporre un limite ai contatti sociali e alle riunioni familiari in tutta l'isola fino a un massimo di 6 persone. "Ciò che voglio evitare è un nuovo lockdown che manderebbe a pezzi la nostra economia", ha spiegato, insistendo che per scongiurare un simile epilogo occorre tuttavia agire “adesso" in modo da "far flettere" la seconda ondata: "la seconda gobba del dromedario o del cammello", ha aggiunto scherzando sul fatto di "non ricordare" mai quale dei due abbia in effetti due gobbe.