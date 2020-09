Nelle ultime due settimane in Spagna si sono registrati 258 nuovi contagi ogni milione di abitanti. In Francia 172. L'Italia si ferma a 33. Nel nostro Paese sono 1.585 i nuovi casi in data 17 settembre, un numero in rialzo rispetto al giorno prima. Ma aumentano ancora i tamponi effettuati in un giorno: sono 101.773