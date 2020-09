Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati del 17 settembre

Sono 1.585 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, in rialzo rispetto al dato del 16 settembre (1.452), Ma aumentano ancora i tamponi effettuati in un giorno: sono 101.773 (ieri 100.607) ( AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ). I casi totali sono 293.025 e le vittime 13 nelle ultime 24 ore, per un totale di 35.658. È questo il quadro che emerge dai dati del bollettino del ministero della Salute del 17 settembre. I ricoverati in terapia intensiva sono 212, 5 in più del giorno precedente. Sulle terapie intensive, comunque, si conferma l'andamento molto diverso rispetto ai mesi scorsi: la percentuale di positivi ricoverati il 4 aprile era del 4,5%, mentre al 17 settembre è dello 0,5%. Secondo l'Iss , "sebbene il numero di casi riportato giornalmente sia numericamente simile a quanto riportato alla fine di febbraio 2020, la fase epidemiologica è completamente diversa ".

Le vittime, i guariti e il numero di tamponi

approfondimento

Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe

Dall’inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 293.025. Le vittime, in totale, sono 35.658, con 13 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 12). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 689, per un totale di 215.954. I ricoverati con sintomi sono 2.348 (+63). Sono invece 38.853 le persone in isolamento domiciliare (+813). I tamponi sono in tutto 10.146.324, in aumento di 101.773 rispetto al 16 settembre. I casi testati sono finora 6.127.243, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. La Regione Sicilia comunica che dei 96 nuovi casi positivi di oggi, 2 sono migranti ospiti presso l'hotspot di Lampedusa. La Regione Calabria comunica che dei 16 nuovi casi positivi di oggi, 3 sono migranti. La Regione Abruzzo comunica che oggi sono risultati 33 nuovi casi positivi. Dal totale però sono stati sottratti 2 casi dei giorni passati, in quanto già in carico ad altre Regioni.