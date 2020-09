Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati del 16 settembre

Secondo i dati del ministero della Salute salgono i nuovi contagi, ma anche i tamponi effettuati (ieri erano stati 80.517). I casi totali salgono a 291.442 e le vittime sono 12 in più in 24 ore, per un totale di 35.645. Aumentano di 6 unità le terapie intensive (207)

Sono 1.452 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, in rialzo rispetto al dato del 15 settembre (1.229), Ma aumentano anche i tamponi effettuati in un giorno: sono 100.607 (ieri 80.517) (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). È questo il quadro che emerge dai dati del bollettino del ministero della Salute del 16 settembre. I ricoverati in terapia intensiva sono 207, 6 in più del giorno precedente. Secondo l'Iss, "sebbene il numero di casi riportato giornalmente sia numericamente simile a quanto riportato alla fine di febbraio 2020, la fase epidemiologica è completamente diversa".

Le vittime, i guariti e il numero di tamponi approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 291.442. Le vittime, in totale, sono 35.645, con 12 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 9). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 620, per un totale di 215.265. I ricoverati con sintomi sono 2.285 (+63). Sono invece 38.040 le persone in isolamento domiciliare (+751). I tamponi sono in tutto 10.044.551, in aumento di 100.607 rispetto al 15 settembre. I casi testati sono finora 6.064.792, al netto di quanti tamponi abbiano fatto. La Valle D'Aosta comunica che ieri, 15 settembre, per mero errore materiale sono stati inseriti n. 131 casi da screening anziché 130, pertanto oggi tale dato è stato aggiornato correttamente.

I dati regione per regione approfondimento Coronavirus, la diffusione globale in una mappa animata Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono: 8.804 in Lombardia 2.227 in Piemonte 4.179 in Emilia-Romagna 2.990 in Veneto 5.128 nel Lazio 2.588 in Toscana 1.323 in Liguria 4.197 in Campania 561 nelle Marche 1.863 in Puglia 501 nella Provincia autonoma di Trento 1.988 in Sicilia 612 in Friuli Venezia Giulia 606 in Abruzzo 323 nella Provincia autonoma di Bolzano 1.480 in Sardegna 468 in Umbria 389 in Calabria 42 in Valle d’Aosta 164 in Basilicata 99 in Molise