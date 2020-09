8/15 ©Ansa

Dagli investimenti per risollevare l'economia europea si passa a quelli per renderla sostenibile. "La Commissione propone di far salire al 55% il target per il taglio delle emissioni al 2030" e vuole che "il 37% delle risorse del Next Generation EU", il Recovery Fund, sia speso per raggiungere gli obiettivi del Green Deal