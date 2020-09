Diversi Paesi hanno visto aumentare i nuovi casi di contagio e per questo sono state introdotte delle nuove limitazioni. Nella capitale spagnola restrizioni alla mobilità dei cittadini: ingresso limitato in 37 zone, riunioni solo in sei, parchi chiusi. In alcune zone del Regno Unito è scattato un secondo lockdown, mentre in Danimanrca i locali devono chiudere alle ore 22