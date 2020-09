Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati del 18 settembre

In aumento i nuovi contagi registrati in 24 ore, mentre diminuisce il numero di tamponi fatti (quasi 100mila). Dieci i morti, 4 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 18 settembre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). I nuovi casi di coronavirus in Italia sono 1.907 (contro i 1.585 di ieri), sparsi in tutte le regioni tranne la Basilicata: in testa la Lombardia con 224, poi Campania con 208. I nuovi tamponi sono 99.839, mentre ieri erano stati 101.773. Scende il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: a oggi sono 208 (-4). Sulle terapie intensive si conferma l'andamento molto diverso rispetto ai mesi scorsi: la percentuale di positivi ricoverati il 4 aprile era del 4,5%, mentre al 17 settembre è dello 0,5%. Secondo l'Iss, "sebbene il numero di casi riportato giornalmente sia numericamente simile a quanto riportato alla fine di febbraio 2020, la fase epidemiologica è completamente diversa" (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).