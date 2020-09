1/17

Sono 208, 4 in meno di ieri, i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Rallentano i ricoveri ordinari, che sono 39 contro i 63 di ieri. In aumento i nuovi casi (1.907), mentre diminuisce il numero di tamponi fatti (quasi 100mila). Dieci i morti. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 18 settembre sulla situazione coronavirus in Italia

Coronavirus, il bollettino del 18 settembre