The Batman, ecco il primo trailer - VIDEO

approfondimento

The Batman, Matt Reeves pensa a un nuovo Joker

Nel primo trailer di "The Batman", sulle note di "Something in the Way" dei Nirvana, compaiono Paul Dano (L'Enigmista), il commissario Gordon (Jeffery Wright), Catwoman (Zoe Kravitz) e naturalmente il protagonista, interpretato per la prima volta da Robert Pattinson. Dalle prime immagini sembra un Batman ancora più crudo e notturno dei precedenti: alla regia per la prima volta Matt Reeves.