Fast & Furious 9 rinviato ancora: la nuova data d'uscita

I calendari cinematografici continuano a subire modifiche a causa dell’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Il 2020 è stato ricco di stravolgimenti in tal senso, il che ha portato a una profonda crisi del settore. Dopo un primo rinvio, che aveva trascinato la saga dall’arrivo in sala nel 2020 al 2021, ecco annunciata una nuova data d’uscita per “Fast & Furious 9”. I fan dovranno attendere il 28 maggio 2021 per poter rivedere Vin Diesel e compagni sul grande schermo.

Le grandi sale stanno chiudendo i battenti e si corre il rischio di veder mutare irrimediabilmente il mondo del cinema, per come abbiamo imparato a conoscerlo e amarlo. Gli effetti del coronavirus non si esauriranno alla mezzanotte del 31 dicembre, com’è chiaro, e di certo neanche l’arrivo di un vaccino potrà dirsi risolutivo, considerando i tempi necessari per gli effetti. Il mondo dovrà imparare a convivere con il virus, il che, in termini di distribuzione, porterà a un’evoluzione dell’attuale sistema.

A causare questo nuovo slittamento di “Fast & Furious 9” non sono però ragionamenti sul possibile miglior periodo per il lancio. Nulla a che fare, ad esempio, con il primo rinvio. Tutto dipende dallo spostamento di “No Time To Die”, ultimo film della saga di James Bond con protagonista Daniel Craig. La sua nuova data d’uscita è il 2 aprile 2021, la stessa di “FF9”.

Fast & Furious 9, cosa sappiamo

Il nono capitolo di “Fast & Furious” vedrà il ritorno dei protagonisti della saga, tra attori e attrici che vivono il set da anni e nuove aggiunte degli ultimi capitoli: Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez e Tyrese Gibson. A questi si aggiungeranno Ludacris, Charlize Theron, Helen Mirren, così come Sung Kang e Lucas Black.

Il nome più atteso in questo nono film è però indubbiamente quello di John Cena. Da un wrestler all’altro, verrebbe da dire, da The Rock a Cena, considerando l’addio del primo, che ha dato il via alla prima serie spin-off di “Fast & Furious”, dal titolo “Hobbs & Shaw”, al fianco di Jason Statham.

Il ruolo di Cena sarà centrale nella saga, tanto oggi quanto nel prossimo futuro. Si tratta infatti del fratello di Dom. Un personaggio tenuto segreto fino a oggi, il che fa sospettare un rapporto di certo non idilliaco tra lui e Vin Diesel. Come se non bastassero le incredibili avventure sull’asfalto e, in alcuni casi, in cielo, in questo capitolo si abbandonerà l’atmosfera terrestre. Ludacris e Michelle Rodriguez hanno infatti confermato una scena nello spazio.