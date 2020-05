Fast & Furious – Hobbs & Shaw, azione doppia su Sky Cinema

Lunedì 18 maggio alle 21.15 va in onda in prima tv su Sky Cinema Uno lo spin-off della saga Fast & Furious con Dwayne Johnson e Jason Statham di nuovo nei panni di Luke Hobbs e Deckard Shaw: i due dovranno vedersela con Idris Elba nei panni del villain.

Preparatevi all’impatto: lunedì 18 maggio alle 21.15 potremo ammirare due dei duri più duri del cinema action lavorare fianco a fianco per sventare una terribile minaccia. Stiamo ovviamente parlando di Dwayne Johnson e Jason Statham, protagonisti di Fast & Furious – Hobbs & Shaw, in onda in prima tv su Sky Cinema Uno.

Lo spin-off di Fast & Furious diretto da David Leitch (Atomica Bionda, Deadpool 2) promuove a protagonisti assoluti due personaggi, ovvero Luke Hobbs e Deckard Shaw, che nel corso dei differenti capitoli della saga ad alto tasso di adrenalina hanno acquisito un peso sempre maggiore. Nel cast con Johnson e Statham sono presenti anche la veterana Helen Mirren, di nuovo nei panni della madre di Shaw dopo il cameo di Fast & Furious 8, e Idris Elba nei panni di un villain di primissimo piano.

Gli agenti dell’MI6, guidati da Hattie Shaw (Vanessa Kirby), sono in missione per strappare un micidiale virus chiamato “Fiocco di neve” dall’organizzazione terroristica Eteon. Tutti gli uomini del team sono però trucidati da Brixton Lore (Idris Elba), una sorta di superuomo dotato di impianti cibernetici che gli garantiscono una forza sovrumana.

L’unica a salvarsi è proprio Hattie, che si inietta il virus e fugge. Brixton riesce però a incastrarla, facendola passare come traditrice dell’MI6 e costringendola a darsi alla macchia. Per risolvere questo spinoso caso, la CIA decide di ricorrere ad “armi non convenzionali” e si rivolge a Luke Hobbs (Dwayne Johnson) e Deckard Shaw (Jason Statham), che guarda caso è il fratello di Hattie.

Fast & Furious – Hobbs & Shaw impreziosisce il popolarissimo franchise di una nuova perla, grazie soprattutto alla perfetta alchimia che si produce fra i due attori protagonisti. E visti i risultati ottenuti al box office, non stupisce il fatto che il team di Fast & Furious stia già sviluppando un sequel.