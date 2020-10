The Rock, record di follower Instagram negli Stati Uniti: 200 milioni

Dwayne Johnson, conosciuto come The Rock, è diventato l’uomo più seguito degli Stati Uniti su Instagram. Lo ha annunciato lui stesso con un post sul social di foto condividendo un articolo che racconta la notizia. The Rock ha così raggiunto la cifra stellare di 200 milioni di follower, un successo per cui ha voluto ringraziare tutti i suoi fan: “Vi voglio bene ragazzi e grazie! Continuiamo a costruire e impegnarci al massimo”.