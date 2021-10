Ryan Reynolds si prende una pausa dal cinema, l'annuncio

Sono terminate le riprese del nuovo film dell’attore con Will Ferrell , recentemente protagonisti del video virale realizzato per la Grace Kelly Challenge sulle note dell’iconico brano di Mika.

Una serie di scatti per riassumere la sua esperienza sul set di Spirited, Ryan Reynolds, classe 1976, ha mostrato al pubblico il backstage del film che lo vedrà protagonista al fianco di Will Ferrell. Parallelamente, l’attore ha dichiarato: “Sono terminate le riprese per Spirited. Non sono sicuro che sarei stato pronto a dire di sì a un film così impegnativo anche tre anni fa".