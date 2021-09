Disney ha annunciato che il film Free Guy: Eroe per gioco è disponibile in streaming su Disney+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. La storia racconta l'avventura di un cassiere di banca che si rende conto di essere un personaggio all'interno di un videogioco chiamato Free City. L'uomo decide, allora, di trasformarsi nell'eroe della propria storia. Vediamo il cast del film