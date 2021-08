Flash Gordon, Taika Waititi dirigerà il reboot che sarà live-action

Il mitico regista, sceneggiatore, attore e comico neozelandese si occuperà di dirigere il remake del film cult uscito nel 1980. “È un personaggio che ha influito molto su di lui quando era piccolo”, ha detto John Davis, uno dei produttori. Che ha spiegato anche come Waititi abbia cambiato idea in corso d'opera, passando da un progetto in versione animata a quello di un live-action, a suo avviso più convincente

Il film reboot di Flash Gordon verrà diretto da Taika Waititi e il trattamento sarà live-action.

Se la prima notizia non è una novità, dato che circolava già da tempo, la seconda lo è eccome. Il remake di cui si parla da mesi avrebbe dovuto infatti essere un lungometraggio in versione animata, sempre con il regista neozelandese a dirigere.

Tuttavia in corso d'opera pare che Waititi abbia cambiato idea, optando per una versione con attori in carne ed ossa a suo avviso più convincente.



"Inizialmente mi aveva proposto di farlo in versione animata, poi però ha cambiato idea e ha proposto il live-action, e gli ho detto che era ancora meglio", ha dichiarato uno dei produttori del film, John Davis (che produrrà assieme a John Fox).

Benché anche la versione animata non dispiacesse ai più, un remake di un film live-action trova senz'altro più consensi se il trattamento cinematografico scelto è il medesimo, quindi ben venga questo virare verso un film con attori veri.