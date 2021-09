Red Notice, una clip del film con The Rock, Ryan Reynolds e Gal Gadot

Un cast da sogno per un film a lungo atteso dai fan, considerando la possibilità di vedere all’opera un trio inedito come Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot. La data d’uscita è fissata per il 12 novembre

In seguito alla diffusione del primo trailer ufficiale di Red Notice, Netflix ha regalato ai suoi fedelissimi utenti un video esilarante, in cui viene mostrato uno spezzone del film che ha per protagonisti The Rock, Ryan Reynolds e Gal Gadot. La pellicola, diretta da Rawson Marshall Thurber (Una spia e mezzo), arriverà sulla nota piattaforma di streaming il 12 novembre prossimo, con un trio davvero eccezionale, che terrà gli spettatori incollati allo schermo. Inoltre, il film sarà disponibile su Sky Q e NOW Smart Stick.

Un cast decisamente ricco, che incuriosisce non poco i fan delle tre star. Particolarmente esperti di scene action, sapranno di certo regalare stunt esaltanti. Dwayne Johnson non fa altro dagli albori della propria carriera nel mondo del wrestling. Ryan Reynolds ha avuto modo di allenarsi sul set di “Deadpool” e Gal Gadot, infine, nel costume di Wonder Woman.